Ali İsmail Korkmaz'ın Öldürülüşünün 13'üncü Yılı.... Chp: "Ali İsmail Korkmaz, Hep 19 Yaşında"

(ANKARA) - CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabından, Gezi olayları sırasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesinin 13'üncü yılı nedeniyle paylaşım yapıldı.

CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabından, Gezi olayları sırasında Eskişehir'de polisler ve eli sopalı kişiler tarafından saldırıya uğraması sonrası hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın 13'üncü ölüm yılı dolayısıyla paylaşım yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali İsmail Korkmaz ile ilgili eski bir konuşmasının yer aldığı video, "Ali İsmail Korkmaz, hep 19 yaşında" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: ANKA