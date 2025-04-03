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CHP'den AKP'ye Sanat ve Özgürlük Vurgusu

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, AKP'nin sanata ve temel haklara yönelik düşmanlığına karşı çıkacaklarını belirtti. Ayrıca, boykota katılan sanatçılara destek verdiklerini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Temel hak ve özgürlüklerin düşmanı, sanatın düşmanı, güzel olan her şeyin düşmanı AKP'nin bu milleti hukuksuz bırakmasına da, sanatsız bırakmasına da izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu milletin hayat damarlarını koparmanıza müsade etmeyeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin düşmanı, sanatın düşmanı, güzel olan her şeyin düşmanı AKP'nin bu milleti hukuksuz bırakmasına da, sanatsız bırakmasına da izin vermeyeceğiz.

Türkiye genelinde gerçekleşen boykot çağrısına destek paylaşımı yaptığı için rol aldığı projeden çıkarılan Aybüke Pusat'ı da, oyuncu arkadaşına destek olduğu için önce gözaltına alınan, sonrasında ise adli kontrolle serbest bırakılan Cem Üzümoğlu'nu da yalnız bırakmayacağız.

Genç oyuncu arkadaşlarımızın bundan sonraki projelerini memnuniyetle takip edeceğiz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Millet hancı, hukuk tanımayan, sanat ve sanatçı düşmanı iktidar yolcu!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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