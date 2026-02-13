Haberler

Bülent Tezcan: "Akın Gürlek'in Devir Teslim Töreninde Kürsü Hakiminin Ne İşi Var"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in devir teslim törenindeki hukuki düzenlemelere dair sert eleştirilerde bulunarak, yeni dönemin adalet anlayışını sorguladı.

(ANKARA) - CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, " Akın Gürlek'in bakanlık devir teslim töreninde arkada bir sulh ceza hakimi duruyor. Adı Berna Tutka. Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere neredeyse bütün İBB tutsaklarının tutuklama veya tutukluluğun devamı kararlarında imzası var. Orada kürsü hakiminin ne işi var? Tutuklamaların hakim kararıyla değil, savcı emriyle yapıldığının fotoğrafını vererek 'Yeni dönemin başlangıcı daha pervasız olacak' mesajı mı veriyorsunuz" dedi.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Genel Koordinatörü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in önceki gün gerçekleşen devir teslim törenine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tezcan, şunları söyledi:

"Akın Gürlek'in bakanlık devir teslim töreninde arkada bir Sulh Ceza Hakimi duruyor. Adı Berna Tutka. Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere neredeyse bütün İBB tutsaklarının tutuklama veya tutukluluğun devamı kararlarında imzası var. Orada kürsü hakiminin ne işi var? Tutuklamaların hakim kararıyla değil, savcı emriyle yapıldığının fotoğrafını vererek 'Yeni dönemin başlangıcı daha pervasız olacak' mesajı mı veriyorsunuz? Daha fazla nasıl pervasız olacaksınız? Adaletin katilinin Adalet Bakanı yapıldığı bu yeni dönemin çirkin fotoğrafına karşı 'Önce adalet, önce hürriyet' mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: ANKA / Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti
Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Burçin Erol bakın neredeymiş

Adı OnlyFans operasyonunda geçiyor! Bakın hangi ülkedeymiş
Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeni Serpil Cansız'ın son paylaşımı dikkat çekti

Gözaltı kararı verilen OnlyFans fenomeninin son paylaşımı dikkat çekti
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar! Yürürlükten kaldırdı