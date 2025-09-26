CHP'den 6 Üye İhracına Karar Verildi

(ANKARA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş'ın CHP'den ihracına karar verdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, ihraçları görüşmek üzere toplandı. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26 Eylül 2025 tarihli toplantısında; Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına;

Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu'nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir."