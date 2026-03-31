CHP'den 31 Mart Yerel Seçimleri Paylaşımı: "Baskıya, Kumpaslara ve Kara Düzene Teslim Olmadık, Olmayacağız"

Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine atıfta bulunarak, iktidar yürüyüşlerine devam edeceklerini vurguladı. Adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında boyun eğmeyeceklerini belirttiler.

(ANKARA) - CHP sosyal hesabından, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine atıfta bulunarak, "İki yıl önce bugün, milletimizle omuz omuza vererek iktidar yürüyüşümüzün ilk adımını attık. Demokrasiyi ve millet iradesini hakim kılmak için adaletsizliğe ve hukuksuzluğa boyun eğmedik, eğmeyeceğiz! Baskıya, kumpaslara ve kara düzene teslim olmadık, olmayacağız" paylaşımını yaptı.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İki yıl önce bugün, milletimizle omuz omuza vererek iktidar yürüyüşümüzün ilk adımını attık. Demokrasiyi ve millet iradesini hakim kılmak için adaletsizliğe ve hukuksuzluğa boyun eğmedik, eğmeyeceğiz! Baskıya, kumpaslara ve kara düzene teslim olmadık, olmayacağız! Bugün daha güçlü, daha kararlı ve daha umutlu bir şekilde iktidar yürüyüşümüze devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi!"

Kaynak: ANKA
