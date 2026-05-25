Gündemar Direktörü Bolat: CHP'de çözülme var, yeni parti birinci sıraya doğru gidiyor

Gündemar Araştırma Direktörü Prof. Dr. Tamer Bolat, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası iki siyasi odağın seçmen davranışına yansıdığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun CHP başında olduğu, Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın yeni parti kurduğu senaryoda CHP'de ciddi oy kaybı yaşandığı ve yeni partinin birinci sıraya yükseldiği açıklandı.

Gündemar Araştırma Direktörü Prof. Dr. Tamer Bolat, canlı yayında yaptıkları son araştırmanın ham sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası oluşan iki farklı siyasi odağın seçmen davranışına yansıdığını belirtti. Seçmenlerin bir bölümünün Özgür Özel yönetimindeki CHP'yi, bir bölümünün ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'yi düşünerek cevap verdiğini söyleyen Bolat, bu nedenle CHP'nin oylarında dramatik bir düşüş görülmeyebileceğini ifade etti.

Bolat, asıl çözülmeyi ikinci bir senaryo ile test ettiklerini belirtti. Bu senaryoda seçmene, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında olduğu; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ise yeni bir parti kurduğu durumda hangi partiye oy verecekleri soruldu. Bolat, bu soruda CHP açısından ciddi bir çözülme görüldüğünü ve yeni partinin birinci parti konumuna doğru ilerlediğini söyledi. Ayrıca, yeni partiye akışın sadece CHP'den değil, diğer partilerden de olduğunu belirtti.

Bolat, araştırmanın nihai sonuçlarının ve künyesinin ilerleyen günlerde paylaşılacağını ifade etti.

