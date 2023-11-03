Seçim yenilgisinin ardından istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki kurultayda Özgür Özel ile genel başkanlık yarışına girecek. Kılıçdaroğlu'nun yarın "Bir daha aday olmayacağım" diyerek delegeleri ikna etmeye çalışacağı öne sürüldü.

CHP'de yarın büyük gün! Kılıçdaroğlu 'Bir daha aday olmayacağım' diyerek son kez oy isteyecek

CHP'nin hafta sonu yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı. Yarın genel başkan seçimi yapılacak; istifa çağrılarının yapıldığı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Kılıçdaroğlu'nun vefa duygusunu ön plana çıkararak delegelere "Bu son, bir daha aday olmayacağım" diyeceği öğrenildi.

DİVAN BAŞKANI İMAMOĞLU OLACAK

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak. Kurultayda, 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aday olabilmek için yeterli sayıya ulaşması bekleniyor.

VEFA ÇAĞRISI YAPILACAK

Daha önce 12 seçim kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son seçimin ardından da parti içinde değişimcilerin hedefi olmuştu. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun kurultay konuşmasında delegelere son kez aday olacağını, bir sonraki dönemde olmayacağını söyleyeceği öne sürüldü.