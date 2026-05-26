Haberler

CHP'de "Göreve İade" Kararı: İcra Dairesinden Pm ve Ydk Üyeleri İçin İşlem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü, CHP'de tedbiren göreve iade edilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi.

(ANKARA) - Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü, CHP'de "tedbiren göreve iade edilen" Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi.

Kararda, talepte bulunanın Levent Çelik adına vekili Avukat Onur Yusuf Üregen olduğu belirtildi.

Kararda  "Talep konusu" ile ilgili "Dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen CHP Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasıdır" ifadeleri yer aldı.

Başvuruda, CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya ibraz edilen listelerde yer alan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılması ve tebligatların elden icra müdürlüğüne müracaat edilerek tebellüğ edilmesi talebine bulunuldu.

Belgenin karar bölümünde ise "Gereği düşünüldü. Talebin kabulü ile talep gibi işlem yapılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor