CHP'de "Göreve İade" Kararı: İcra Dairesinden Pm ve Ydk Üyeleri İçin İşlem

(ANKARA) - Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü, CHP'de "tedbiren göreve iade edilen" Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi.

Kararda, talepte bulunanın Levent Çelik adına vekili Avukat Onur Yusuf Üregen olduğu belirtildi.

Kararda "Talep konusu" ile ilgili "Dosya kapsamında tedbiren göreve iade edilen CHP Parti Meclisi üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasıdır" ifadeleri yer aldı.

Başvuruda, CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya ibraz edilen listelerde yer alan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılması ve tebligatların elden icra müdürlüğüne müracaat edilerek tebellüğ edilmesi talebine bulunuldu.

Belgenin karar bölümünde ise "Gereği düşünüldü. Talebin kabulü ile talep gibi işlem yapılmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

