CHP'de Olağan Kurultay Takvimi Netleşiyor: Eylül'de Başlıyor, En Az 4 Ay Sürecek

Haber : Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, olağan kurultay takviminin eylül ayında başlatılacağını açıklarken, CHP'li kurmaylar bu sürecin Siyasi Partiler Yasası gereği en az 4 ay süreceğini belirtiyor. Öte yandan bugün yapılan MYK toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerinden "güvenli liman" kavramının kamuoyuna anlatılmasını istediği, "Güvenli limandan kastım şaibesiz, temiz bir kurultay yaparak partiyi sağlıklı zemine oturtmak" dediği öğrenildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantılara geçtiğimiz hafta MYK tarafından Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na atanan Ayten Gülsever de katıldı.

Toplantıların ardından konuşan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevaf Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir'den oluşan 6 kişilik olağan kurultay hazırlık komisyonunun çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Bugün aldığımız kararla, yaz aylarındaki tatil sürecini de dikkate alarak, eylül başından itibaren olağan kongre takviminin başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Takvimin ayrıntıları, yani ilçe kongreleri ve il kongreleri ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşılacaktır" dedi.

KURULTAY SÜRECİ EN AZ 4 AY SÜRECEK

Olağan kurultay hazırlık komisyonunun çalışmalarına dair bilgi veren CHP kurmayları, komisyonun önümüzdeki günlerde tekrar toplanacağını ve teknik bir takvim oluşturacaklarını belirterek, takvime son halinin MYK toplantısında verileceğini söyledi.

Kurultaya ilişkin yol haritasını da paylaşan kurmaylar, "Şaibe bulaşmayacak bir kurultay yapacağız. Biz de bir an önce organları yenilemek istiyoruz çünkü önümüzde en geç 2028'de yapılacak bir seçim var. Parti seçime ağır aksak gidemez, organları yenilemek ve Kemal Bey'in söylediği ön seçimi hayata geçirmek için de kurultay yapmamız gerekiyor" dedi. Kurultay sürecini ağırdan almayı düşünmediklerini söyleyen kurmaylar, "Siyasi Partiler Yasası'nın izin verdiği en hızlı sürede yapacağız" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "GÜVENLİ LİMAN" HATIRLATMASI

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, MYK toplantısında gündeme alınan kurultay sürecine dair konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinden, 38'inci Olağan Kurultayı öncesi söylediği "güvenli liman" kavramının kamuoyuna anlatılmasını isteyerek, "Güvenli limandan kastım şaibesiz, temiz bir kurultay yaparak partiyi sağlıklı zemine oturtmak" dedi.

YDK PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAK

Bu arada, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Perşembe günü 14.00'te bir kez daha toplanacak. Toplantıda tedbirli olarak disipline sevk edilen üyelerin tedbir kararına yaptıkları itirazları değerlendirilecek.

Kaynak: ANKA