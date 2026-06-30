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Görevden Alınan CHP Osmaniye İl Başkanı Yavuzer'den Tepki: Bizi Görevden Alabilirsiniz Ama Mücadelemizi Görevden Alamazsınız

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CHP MYK kararıyla görevden alınan 26 il başkanından biri olan Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, parti yönetimini eleştirerek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Haber: Erhan Özmen

(OSMANİYE ) - CHP MYK toplantısında alınan kararla görevden alınan 26 il başkanından biri olan Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, il binasında yaptığı açıklamada parti yönetimine tepki göstererek, "Bugün bizi görevden alabilirsiniz ama mücadelemizi görevden alamazsınız" dedi.

CHP MYK toplantısında alınan kararla 26 il başkanı görevden alındı. Görevden alınan il başkanlarından CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, il başkanlığında açıklamada bulundu.

Yavuzer şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bana tebliğ edilen görevden alma kararı yalnızca bir il başkanını hedef almamıştır. Bu karar; örgütün iradesine, üyelerimizin emeğine ve Cumhuriyet Halk Partisisi'nin demokratik geleneğine yönelmiş bir müdahaledir. Biz bu partiyi mahkeme salonlarında değil meydanlarda büyüttük. Biz bu mücadeleyi koltuk için değil halkın iktidarı için verdik.  Örgütün iradesini yok sayanlar şunu iyi bilsin: Atamalar gelir geçer, makamlar değişir fakat örgütün vicdanı asla teslim alınamaz."

"MÜCADELEMİZİ GÖREVDEN ALAMAZSINIZ"

AKP'nin yargı kolu olarak genel başkanlığı işgal eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte aldığı kararı doğru bulmuyor; bunun partiye, demokrasiye zarar verdiğini düşünüyorum. Bizim inancımıza göre Cumhuriyet Halk Partisisi'nin kaderi yargı süreçleri üzerinden değil üyelerinin ve delegelerinin özgür iradesiyle belirlenmelidir. Biz seçilmiş genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Biz sandığın iradesinin yanındayız. Biz örgütün alın terinin yanındayız. Bugün bizi görevden alabilirsiniz ama mücadelemizi görevden alamazsınız."

Kaynak: ANKA
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