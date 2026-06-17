CHP Ankara İl Başkan Vekili Işık'ın Görevden Alınması Protesto Edildi

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık'ın görevden alınması protesto edildi. Kararı "hukuksuz" ve "trajikomik" olarak nitelendiren Işık, olağanüstü kongre çağrısı yaparak tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara'da mevcut İl Başkan Vekili Yüksel Işık'ın yönetimle birlikte görevine son verildiğini ve kendisinin yerine Fahri Yıldırım'ın il başkanı olarak atandığını duyurmuştu.

Işık'ın görevden alınması Güvenpark'ta bulunan Ankara İl Başkanlığı önünde protesto edildi. Vatandaşlar, açıklama sırasında "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Kurultay, kurultay, kurultay" ve "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı. Güvenpark'taki açıklamaya Halkın Kurtuluş Partisi üyelerinin de destek verdiği görüldü.

Yüksel Işık, haklarında verilen fesih kararını "trajikomik" olarak nitelendirerek karara tepki gösterdi. Işık, şu ifadeleri kullandı:

"24 Mayıs günü partimize zorla giren, demir kapısını kesen, gençliğimize gaz sıkılmasını sağlayan butlan yönetimi, bugün de il yönetimimizi görevden almış durumdadır. Butlan'a ilişkin yorumumuz nettir. Butlan, haksız ve hukuksuz bir uygulamadır. Partimizi bölmek, güçsüz düşürmek ve AKP iktidarının ömrünü uzatmak amacıyla alınmış bir karar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kararın uluslararası siyasal mühendislik çalışmasının bir parçası olduğunu, Orta Doğu ve Kafkaslar'da gerçekleştirilecek küresel planların önünü açmak amacıyla alındığını da görüyoruz. Butlan kararıyla partimizi ele geçirmek isteyenler, mücadele hattının ön saflarında yer alan Ankara İl Örgütümüzü görevden alarak gücümüzü zayıflatmak istiyorlar."

"BİZİM İL KONGREMİZ HUKUKA UYGUN BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

Değerli basın mensupları, hatırlarsınız; Ankara İl Başkanımız Doktor Ümit Erkol'un gözaltına alınıp tutuklandığı gün burada sizlere seslendiğimde de söylemiştim ki, il başkanımızın tutuklanıp hapse atılmasıyla sonuçlanan bu operasyon, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yönelik operasyonun bir ön parçasıdır. Bunu o zaman da söylemiştik. Bugün gelinen noktada görüyoruz ki atılan adımlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni güçsüz düşürmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar adayı olmaktan çıkarmaya yöneliktir. Bizim Ankara İl Kongremiz, bütün aşamalarıyla hukuka uygun biçimde gerçekleştirilmiş 39. Olağan Kongre ile seçilmiş bir yönetimdir. Bu yönetimin bu tarz bir kararla görevden alınması kabul edilemez. Ancak buradan sesleniyoruz: En kısa süre içerisinde Ankara İl Kongresi'nin olağanüstü biçimde toplanmasına ve Ankara İl Örgütümüzün, Ankara delegelerimizin kararını yeniden, açık ve net bir biçimde; butlan yönetimine, butlana zorlayan iktidara ve uluslararası güçlere göstermesi için örgütümüz burada ve ayaktadır.

"HER TÜRLÜ HUKUKİ SÜRECE BAŞVURACAĞIZ"

Ankara İl Örgütümüzün görevden alınmasıyla bizi güçsüz ve zayıf düşürmek istiyorlar. Biz, kongre sürecini olağan biçimde tamamlamış bir örgütüz. İl yönetimimizin görevden alınmış olması çok net bir ifadeyle hukuksuzdur. Siyaseti dizayn etmek üzere hukukun bir silah gibi kullanılmasına asla göz yummayacağız. Bütün hak ve hukukumuzu koruyacak, her türlü hukuki sürece başvuracağız. Ankara örgütümüzün iradesi açıktır. Bir an önce olağanüstü kongre için bütün yolları deneyeceğiz. Bütün bu kararları alarak ülkemizi ve partimizi kaosa sürüklemek isteyen 'butlan'cıları uyarıyoruz ve tarihe not düşüyoruz. Demokratik kurallar çerçevesinde vereceğimiz mücadele çok geçmeden başarıya ulaşacak ve partimiz, tüm örgütleriyle birlikte küresel plancıların oyununu bozmak için ön saflardaki yerini alacaktır. Ülke kamuoyunu, sevgili halkımızı, tüm olup biteni yakından takip etmeye ve duyarlı olmaya davet ediyor; seçilmiş genel başkanımızın önderliğinde mücadelemizin kesintiye uğramadan devam edeceğini gururla beyan ediyorum. Biz biliyor ve açıkça, net bir biçimde söylüyoruz ki: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.

Butlan kararına da görevden alınma yöntemimizin trajikomik olmasına da karşı dimdik ayaktayız. Ayakta olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'de hukukun üstünlüğünü sağlayana kadar, Türkiye'de özgürlükçü, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hareket eden bütün muhalif seçmenlere diz çöktüremeyecektir. Bu duygular içinde gelecek güzel günlerimizi hep birlikte inşa edeceğiz ve partimizi bu kötü niyetli ellerden kurtaracağız. Gelecek güzel günlere, tüm haksızlıklara ve tüm hukuksuzluklara direnerek yürüyeceğiz."

Kaynak: ANKA