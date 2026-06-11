CHP'de Parti Meclisi Toplantısı... Özgür Özel'i Destekleyen 28 Üye Pm'den İstifa Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün saat 13.00'te yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen Parti Meclisi üyeleri, PM'den istifa etme kararı aldı. Buna göre 57 üyeli PM'nin 28 üyesi PM'den istifa etti. Bu hamleyle Özgür Özel cephesi, Parti Meclisi üye sayısının 40'ın altına düşmesi nedeniyle CHP Tüzüğü'ne göre kurultay çağrısı yapılması gerektiğine işaret ediyor. Karar, saat 11.00'de İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından açıklanacak.

CHP'de dokuz milletvekilinin MYK kararıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkinin ardından tartışmalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün saat 13.00'te başlayacak Parti Meclisi toplantısına saatler kala Özgür Özel cephesinden yeni bir hamle geldi.

Alınan bilgilere göre CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen Parti Meclisi üyeleri, PM'den istifa etme kararı aldı. Buna göre 57 üyeli PM'nin 28 üyesi PM'den istifa etti. Karar, saat 11.00'de Özel ekibinin sözcüsü, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından açıklanacak.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre bu hamleyle CHP Tüzüğü'nün 24'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasında PM üye sayısının 40'ın altına düşmesi durumunda partinin 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğuna dikkati çekilerek, kurultay çağrısı yapılması gerektiğine işaret ediliyor.

CHP Tüzüğü'nün 24'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası şöyle:

"Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır."

Kaynak: ANKA