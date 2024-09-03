CHP, Can Atalay'ın durumunu görüşmek üzere TBMM'nin olağanüstü toplanması için başvuru yapacak

(TBMM)- CHP bugün saat 14.00'te Can Atalay'ın durumunu görüşmek üzere TBMM'nin olağanüstü toplanması için başvuru yapacak.

CHP, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Can Atalay için Meclis'i bir kez daha olağanüstü toplantıya çağıracak.

Olağanüstü toplantı talebine ilişkin başvuru, bugün saat 14.00'te yapılacak.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin başvurusunun Meclis Başkanlığı'na iletilmesinin ardından konuya ilişkim bugün saat 14.30'da TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek.