Haberler

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. O.G.E'ye "Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme" suçlaması yöneltiliyor.

  • CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından gözaltına alındı.
  • O.G.E.'nin, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini 'Suç örgütü üyeleri' ne verdiği tespit edildi.
  • İstanbul'daki 11 milyon 360 bin 412 seçmene ait seçim sandık verileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki kişisel verilerle eşleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporunda, 'İBB Hanem' isimli uygulama içerisinde tespit edilen İstanbul'daki 11 milyon 360 bin 412 seçmene ait seçim sandık verilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldı.

CHP BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖZALTINDA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini 'Suç örgütü üyeleri' ne verdiğinin tespit edilmesi üzerine, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E., 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Rüşvet yolsuzluk ihanet hepsi bunlarda

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecmettin Erbakan:

E-devlet verileri ortralikta kol geziyor. 3 kurusa adamlar satiyor. Kozmik odayi acanlar yargilanmiyor. Bunlarla ilgili bir tane islem yapildigini duyan var mi ? Bu veriler IBB nin verilerinin ve degerinin bir kac milyon kati daha fazla. Imamoglu'na gozunun ustunde kasin var diyerek suc uyduruyorlar. Bunlar imamoglu'ndan korktugu kadar Allah'tan korkmuyorlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Kara bulutlar dağılıyor..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.