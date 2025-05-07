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CHP Beyazıt Meydanı'nda Barışçıl Miting Düzenledi

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CHP Grup Başkanvekili Gökan Günaydın, Beyazıt Meydanı'ndaki mitingde insanların barış ve aydınlık bir yaşam için bir araya geldiğini belirtti. Mitingin atmosferinin bayram havasında olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) - Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökan Günaydın, "İnsanların buraya gelmesini engellemeye çalıştılar. Her şey aşıldı. Bayram havasında bir miting yapılıyor. Türkiye böyle barışçıl mitinglerle kötü bir dönemi kapatacak." dedi.

CHP, Beyazıt Meydanı'nda 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenliyor. ANKA Haber Ajansına konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökan Günaydın, şunları söyledi:

"Müthiş güzel bir coşku var. İnsanlar Türkiye'nin aydınlık yaşamına ilişkin özlemini dile getiriyorlar. Işıkları içeri almadılar. Bazı afişleri içeri almamaya çalıştılar. Bunlar eleştiri içeren afişlerdi. Kötü afişler değillerdi. İnternette bant daralmasını ben de hissediyorum. Bu güvenlik amacıyla da olabilir. Gelenlerin iletişimini kesmek amacıyla da olabilir. Burada güvenlik son derece önemli. 'Bomba ihbarı var' diye bir laf çıktı ama böyle bir durumun olmadığını biliyoruz. İnsanların buraya gelmesini engellemeye çalıştılar. Her şey aşıldı. Bayram havasında bir miting yapılıyor. Türkiye böyle barışçıl mitinglerle kötü bir dönemi kapatacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
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