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CHP Basın Açıklaması İptal Edildi

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Milletvekillerinin TRT Genel Müdürlüğü önünde yapacakları basın açıklaması iptal edildi. Günaydın, TRT Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirecek.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Milletvekillerinin bugün saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde yapacağı basın açıklaması iptal edildi. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TRT Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirecek.

CHP'den dün yapılan açıklamada,Grup Başkanvekili Günaydın ve CHP milletvekillerinin bugün saat 11.00'de TRT'nin seçim döneminde tarafsız yayın yapmadığı gerekçesiyle genel müdürlük önünde basın açıklaması yapılacağı bildirilmişti.

Açıklamanın yapılacağı saatten önce TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın, Günaydın'a saat 16.30'da görüşmek üzere randevu verdiği, söz konusu basın açıklamasının iptal edildiği belirtildi. Gökhan Günaydın'ın, Sobacı ile görüşmesinden sonra açıklama yapabileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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