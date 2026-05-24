CHP'ye "Mutlak Butlan" Kararı Sonrası Aydın İl Başkanlığı Facebook Hesabına El Konuldu

(AYDIN) - CHP Aydın İl Başkanlığı, "Mutlak butlan kararı sonrası tedbiren atanan Genel Merkez yönetimi tarafından, CHP Aydın İl Başkanlığımıza ait Facebook hesabının kontrolü tarafımızdan alınmıştır" açıklamasını yaptı.

CHP Aydın İl Başkanlığı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin partinin 38. Olağan Kurultayı'nı iptali sonrasında İl Başkanlığı'nın Facebook hesabının kontrolünün Genel Merkez yönetimi tarafından alındığını duyurdu. İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Mutlak butlan kararı sonrası tedbiren atanan Genel Merkez yönetimi tarafından, CHP Aydın İl Başkanlığımıza ait Facebook hesabının kontrolü tarafımızdan alınmıştır."

Bu nedenle, CHP Aydın İl Başkanlığı Facebook hesabından şuandan itibaren yapılacak paylaşımlar tarafımızdan gerçekleştirilmeyecektir."

Kaynak: ANKA