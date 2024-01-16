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CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer, bugün Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer, bugün Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer, dün hayatını kaybetti. Saime Dinçer, bugün Ankara'da Oran Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dinçer, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ile aile fertleri, taziyeleri kabul etti.

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel'in yanı sıra cenazeye CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Burcu Köksal, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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