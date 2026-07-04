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Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den İstifa Etti

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CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, partide kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu belirterek istifa ettiğini açıkladı. Bağımsız milletvekili olarak mücadeleye devam edeceğini söyledi.

(ANKARA) - Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Beker, "Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim."

Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim."

Kaynak: ANKA
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
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