CHP Ankara İl Başkanlığından 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne ilişkin basın açıklaması

Başkentte CHP Ankara İl Başkanlığınca 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında basın açıklaması yapıldı.

Yüksel Caddesi'nde yapılan açıklamaya, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile partinin il yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

Erkol, burada yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 77. yıl dönümünde hak ihlalleriyle anılmayan bir Türkiye istediklerini belirtti.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu yargılanan CHP'li belediye başkanlarına dikkati çekmek için toplandıklarını ifade eden Erkol, "Ekrem İmamoğlu'ndan Zeydan Karalar'a artık sağlığından ciddi endişe duyduğumuz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Mehmet Murat Çalık'a kadar bütün başkanlarımıza yapılan, katmerli bir insan hakları ihlaline dönüşmüştür." dedi.

Türkiye için önemli gündemlerden birinin de İsrail'in Filistin'deki işgal ve soykırım politikaları olduğunu dile getiren Erkol, şunları söyledi:

" Filistin'de uygulanan işgalin bir an önce kaldırılmasını Filistin vatanının özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz. Yine Filistin'e dönük her türlü siyasi ve ekonomik ambargonun ölümlere, çocuk ölümlerine, kadınların ölümlerine neden olduğunun altını çiziyoruz. Bir an önce bu ambargoların bu soykırım tehdidinin ortadan kaldırılması gerektiğini bu konuda takipçi ve ısrarcı olacağımızı bütün kamuoyuyla paylaşıyoruz."