CHP Çankaya İlçe Başkanı Balta, Cezaevinde Ümit Erkol'u Ziyaret Etti: "Kararlılığı Bizlere Güç Verdi"

(ANKARA) - CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, "Morali oldukça iyi, kararlılığı ile bizlere güç verdi. Tüm örgütümüze selamlarını iletti. Bu süreçte umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi asla bırakmamamız gerektiğini özellikle vurguladı" dedi.

Balta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u cezaevinde ziyaret ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Morali oldukça iyi, kararlılığı ile bizlere güç verdi. Tüm örgütümüze selamlarını iletti; bu süreçte umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi asla bırakmamamız gerektiğini özellikle vurguladı. Bizler de biliyoruz ki, adalet duygusunu yaralayan hiçbir karar halkın vicdanında karşılık bulmaz. Demokrasiye, hukuka ve örgütlü mücadelemize inançla dayanışmayı büyüterek, geri adım atmadan yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
