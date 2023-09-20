CHP Alaplı Kadın Kolları İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Destek İçin Kermes Düzenledi

CHP Alaplı Kadın Kolları üyeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla kermes düzenledi. Kermeste gözleme yapıldı ve elde edilen gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere eşit olarak dağıtılacak.

CHP Alaplı Kadın Kolları üyeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla kermes düzenledi.

Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen kermeste, parti üyeleri gözleme yaptı.

CHP Alaplı Kadın Kolları Başkanı Yaşare Kayık, gazetecilere, kermesten elde edilen gelirin, kendilerinin ve okulların tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencilere eşit olarak dağıtılacağını belirtti.