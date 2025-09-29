CHP Alaçam İlçe Teşkilatı'nın 14. Olağan Kongresi Yapıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alaçam İlçe Teşkilatı'nın 14. Olağan Kongresi, mevcut ilçe başkanı Fuat Canbaz'ın yeniden seçilmesiyle gerçekleşti. Kongreye katılan partililer, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen kongrede mevcut ilçe başkanı Fuat Canbaz, delegelerin desteğini alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Kongreye, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, çevre ilçelerin ilçe başkanları, CHP eski Genel Sekreteri ve 27. Dönem Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilsu İrem Bahadır Koçyiğit katıldı.
Delegelerin ve partililerin ilgi gösterdiği kongrede birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel