CHP 81 İlde Sahada... Eski MHP'li Esnaftan CHP'li Yavuzyılmaz'a: "Alnından Öpeceğim"

CHP heyetinin Beypazarı ziyaretinde, eski maden işçisi bakkal esnafı, "Kendisini görürsem alnından öpmek istiyorum" dediği CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile telefonla canlı görüştürüldü. Eski bir MHP'li olduğunu belirten esnaf, "Meclis konuşmalarınızı, yaptığınız çalışmaları o kadar takdir ediyorum ki… Ülkücüyüm ama seni her zaman takdir ediyorum. Eski madenciyim, Çayırhan Termik Santrali’nden emekliyim, sizi sürekli takip ediyorum" dedi.

CHP'nin saha çalışmaları kapsamında İzmir Milletvekili Ümit Özlale başkanlığındaki heyet, Beypazarı'nda esnafla bir araya geldi. Ziyaret sırasında bir bakkal esnafı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz için "Kendisini görürsem alnından öpmek istiyorum" deyince, Özlale bu samimi talebi karşılıksız bırakmadı. Telefonla canlı bağlantı kurularak Yavuzyılmaz ile esnaf görüştürüldü.

Canlı bağlantıda esnaf, "Vekilim merhaba, ben 'seni görürsem alnından öpeceğim' dedim. Meclis konuşmalarınızı, yaptığınız çalışmaları o kadar takdir ediyorum ki… Ben eski MHP'liyim, ülkücüyüm ama seni her zaman takdir ediyorum. Eski madenciyim, Çayırhan Termik Santrali'nden emekliyim, sizi sürekli takip ediyorum" diye konuştu.

Bu sözler üzerine Yavuzyılmaz da esnafı en kısa zamanda ziyaret edeceğini söyledi ve TBMM'ye davet ettii. Yavuzyılmaz'ın heyette bulunan vekile dönerek, "Oradaki çok sevdiğim, çalışkan vekilimizin alnından öp; onun alnı benim alnım" dedi.

Kaynak: ANKA
