CHP 81 İlde Sahada... Aksaray İl Başkanı Özdemir: "Girdiğimiz Hiçbir Dükkânda Müşteri Görmedik. Hiçbir Esnafın Yarına Dair Umudu Yok"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, partisinin bugün başlattığı saha çalışmaları kapsamında 40 civarında esnaf gezdiklerini bildirerek, "Bu saate kadar gününden memnun olan hiçbir esnafla karşılaşmadık. Aylık kirasını karşılayamayan birçok esnaf var. Girdiğimiz hiçbir dükkanda müşteri görmedik. Hiçbir esnafın yarına dair umudu yok, beklentisi yok. Herkes pahalılıktan, geçinememekten, günlük masrafını çıkaramamaktan şikayetçi" dedi.

CHP, 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında Aksaray'da da faaliyetlerine başladı. Yurttaşa kulak vermek için sahaya inen CHP Aksaray İl Örgütü, vatandaşların mevcut durumdan mutlu olmadığını vurguladı. Çalışmalara CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk de katıldı.

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, yaptığı açıklamada, partisinin bugün 81 ilde sahada olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Esnafı dinlemek için sahadayız, vatandaşı dinlemek için sahadayız, işçiyi, emekçiyi, emekliyi dinlemek için sahadayız. Bugün sabahtan bu yana herhalde 40 civarında esnaf gezdik. Bu saate kadar gününden memnun olan hiçbir esnafla karşılaşmadık. Aylık kirasını karşılayamayan birçok esnaf var. Girdiğimiz hiçbir dükkanda müşteri görmedik. Hiçbir esnafın yarına dair umudu yok, beklentisi yok. Herkes pahalılıktan, geçinememekten, günlük masrafını çıkaramamaktan şikayetçi. İşin kötüsü, geleceğe dair umut da yok."

"Ülkenin geleceği açısından esnafın çözüm olarak gördüğü şey sandık"

Aksaraylı gurbetçinin çok olduğunu ifade eden Özdemir, "Yaz aylarında yurt dışından gelen gurbetçilerimiz esnafa hareket getirirdi. Esnaf şu anda şu konuda hemfikir: Geçen sene hiçbir hareket olmadı. Çünkü onlara göre de çok pahalı hale geldik. Bu sene de oradan umut yok. Maalesef esnaf çaresiz, beklentisi kalmamış. Ülkenin geleceği açısından bizce de esnafın şu anda çözüm olarak gördüğü şey sandık. Sandık geldiğinde, hukuk geldiğinde, adalet geldiğinde ülkede birçok şeyin düzeleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anadolu'da artık bıçak kemiği geçmiş, daha da altına inmiş"

CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk ise Türkiye'de 81 ilde, 973 ilçede partisinin il yöneticilerinin, ilçe örgütlerinin, milletvekillerinin, PM üyelerinin tamamen sahada olduğunu ve sandık talebini yinelediklerini bildirerek, "Gezdiğimiz esnaflar artık 'bıçak kemiğe dayandı' sözünü aşmış durumda. Anadolu'da artık bıçak kemiği geçmiş, çok daha altına inmiş ve esnaf taşıyamayacağı bir tabloyla karşı karşıya" dedi.

Türkiye'deki yoksulluk, adaletsizlik, hukuksuzluk, çürüme ve yoksullaşmanın vatandaşı bir an önce sandık beklentisine yönelttiğini dile getiren Ertürk, şöyle konuştu:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görmek ve tespit etmek hem de bu sorunlara yönelik çözüm yollarını vatandaşlarımızla paylaşmak için sahadayız. Mayıs ayı içerisinde bu tempoyla yoğun saha programlarımızı sürdüreceğiz. 8–9 Mayıs arasında tüm genel merkez yöneticileri ve milletvekilleri olarak Anadolu illerinde olmaya devam edeceğiz. Mayısın üçüncü haftasında gölge bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız sahada olacak. Artık TBMM'de kürsüden konuşan değil, çünkü oralar meşruiyetini yitirmiştir; bu ülkede adalet mekanizması meşruiyetini yitirmiştir. Biz sorunun asıl sahibi olan vatandaşımızın içinde olmaya devam edeceğiz. Sandık gelene kadar, o sandığı bu milletin önüne getirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Biz bu iktidarı yeneceğiz, bu ülkenin sorunlarını çözeceğiz"

Sandık görevlileri ile birlikte kapı kapı siyaset anlayışını başlattıklarını vurgulayan Ertürk, "Her bir sandık görevlisi, görevli olduğu sandık bölgesindeki seçmenlerin kapısını çalacak; onları dinleyecek, çözümlerimizi anlatacak, ülkenin durumunu anlatacak, yaşadıkları sıkıntıları dinleyip genel merkeze raporlayacak. İddialıyız, kararlıyız. Koşullar zor olsa da, her geçen gün daha da zorlasa da; biz bu iktidarı yeneceğiz, bu ülkeyi yöneteceğiz ve bu ülkenin sorunlarını çözeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA