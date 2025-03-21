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CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı. 15 gün sonra 6 Nisan'da kurultayı toplayacaklarını belirten Özel, "Olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonda yeni gelişmeler devam ederken, CHP dikkat çeken bir karar aldı.

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay gerçekleştireceklerini açıkladı. Özel, "Bugün yeni bir tasarrufu, yeni bir girişim... CHP'ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum. Tüzüğümüzün 48'nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." ifadelerini kullandı.

KURULTAY 6 NİSAN'DA YAPILACAK

Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen Özel, "Her birinin kişisel namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP'nin delegeleri kurultay sandığının başına geçip, bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmamak için, Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışanlara inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz." dedi.

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlı gözaltına alındı. Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıCHP Savar:

sizden bir çorap olmaz

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Haber Yorumlarıahmetvelierdem500:

şikeler dönen dolaplar delillerle chp kilerin birbirini şikayeti,kurultaya gitmez ise vallahi kayyum atanackdı.operasyonu haber almış olmalılar Ne karışık bi partisiniz sizbe

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

sonuna kadar arkanızdayız Özgür bey

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme70
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Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Ne s.. giderseniz gidin.

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme23
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Haber Yorumlarızırzop:

Ülke faydasına kararlar alın, sokağa çıkın bilmem ne gibi ortakçılarınızın ağzıyla konuşmazsınız umarım

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSUNSET null:

maç daha yeni başlıyor. yasakçı zihniyetin sonu geliyor. İmamoğlu genel başkan.

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Ülke ekonomik olarak yangın yeri olmuşken iktidarın bu yaptığı iç Kaos'a sürüklemekten başka hiçbir şey değil ülkeyi

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Haber YorumlarıHalit:

taklacılar sizi chp yi perişan ettiniz baykal tam devlet adamıydı

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Özgür Özel olan üstü kurultay acele et özgür seninde kirli çamaşır larin ortaya çıkacak sen var ya sen ama dur temiz bir siyaset için CHP nin eline büyük fırsat geçti tüm kirli siyasetçiden kurtulacak Daha güçlü dönecektir ama özgür özel birimlerinin yardımıyla başkan olduğu aşikar CHP bu sefer yanlış yapmaz inşallah ne diyelim hayırlı olsun

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

ölü tavuk karışmasın kurultaya

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