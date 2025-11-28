CHP 39. Olağan Kurultayı: İktidar Hedefi Vurgulandı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Cumhuriyet Halk Partisi bir saldırı altında. Bu saldırılar devam ederken bile bizim geleceğe bir kapı aralamamız ve o yolun taşlarını bilimin ışığında döşememiz en önemlisiydi. Odaklandığımız hedef belli; hedef iktidar. Bu vizyonla birlikte şu andaki kurultayımızı güzel bir şekilde neticelendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Bugün yenilenen program aşamasını gerçekleştiriyoruz. Uzun bir süredir bütün kurullarımızla birlikte tüm Türkiye'de örgütümüzle birlikte akademisyenler ve Türkiye'de alanındaki en iyilerle birlikte çalışarak programımızı yeniledik, taslağımızı hazırladık. Bugün itibariyle onun sunumu varsa son değişikliklerini kurultay delegelerimizle birlikte yaparak tüm kamuoyu ile paylaşmış olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bir saldırı altında. Bu saldırılar devam ederken bile bizim geleceğe bir kapı aralamamız ve o yolun taşlarını bilimin ışığında döşememiz en önemlisiydi. Odaklandığımız hedef belli; hedef iktidar. Bu vizyonla birlikte şu andaki kurultayımızı güzel bir şekilde neticelendirmeyi hedefliyoruz."