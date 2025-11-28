CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı: Yepyeni Bir Modelle İktidar Hedefi

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Pazartesi günü yepyeni bir kadroyla, yepyeni bir programla, yepyeni bir parti modeliyle, Merkez Yönetim Kuruluyla, Cumhurbaşkanlığı ofisiyle yepyeni bir modelle yola koyulacağız ve iktidar yolculuğumuzu sürdüreceğiz" dedi.

CHP'nin üç gün sürecek 39'uncu Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi 2 yıl önce bir kurultay yaptı ve yaptığı kurultayla bir değişim gerçekleştirdi. Değişimin hemen ardından bir sandık geldi yurttaşlarımızın önüne. Gelen sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi birinci oldu, birincilikle bu yarışı sonlandırdı. Yapılan tüm anketlerde de birinciliğini koruyor. Dolayısıyla böyle bir moral motivasyon içinde giriyoruz bu kurultayımıza. Aynı zamanda rakiplerimiz Adalet ve Kalkınma Partisi başta olmak üzere büyük bir moralsizlik içinde. Bunu da görüyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 25'lik cam tavanı kırdı ve yüzde 40'lara tırmandı. Adalet ve Kalkınma Partisi ise yüzde 52'lerden yüzde 20'ler bandına indi. Böyle bir atmosferdeyiz.

Anadolu'nun dört bir yanından gelen yurttaşlarımız, delegelerimiz, partililerimiz, il-ilçe başkanlarımız, disiplin kurulu başkanlarımız hepsi Anadolu'nun coşkusunu getirdiler. Bu Anadolu'nun büyük coşkusuyla birlikte genel başkanımız biraz sonra konuşmasını yapacak ve kurultayımız başlayacak. Bugün program kurultayımız var. Tüzüğümüzde değişiklikler var. Yani seyirciye kapalı sadece partimizin iç işleyişine dair bir toplantı ve çalışma yapacağız.

Bu çalışmanın neticesinde yarın genel başkanımızı seçeceğiz. Görünen o ki bir aday yok. Tek adayla gidiyoruz. Genel başkanımızla zaten kurultay delegelerimizin teveccühünü kazanmış durumda. Hemen hemen oybirliği ile seçileceği kanaatindeyiz. Pazar günü bu sefer parti meclisi seçimimizi yapacağız. Parti meclisi seçiminde de genel başkanımızın bir anahtar listesi olacaktır. Delegelerimiz özgür iradesini kullanacaktır. O özgür iradeyle bu seçimleri tamamlayacağız ve pazartesi günü yepyeni bir kadroyla, yepyeni bir programla, yepyeni bir parti modeliyle, Merkez Yönetim Kuruluyla, Cumhurbaşkanlığı ofisiyle yepyeni bir modelle yola koyulacağız ve iktidar yolculuğumuzu sürdüreceğiz."