CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti

CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
Güncelleme:
CHP'den 38. Olağan Kurultay ile 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın yarın görülecek 5. duruşması öncesinde dikkat çeken bir hamle geldi. Parti Meclisi, 28-30 Kasım tarihlerinde 39. Olağan Kurultay'ın gerçekleştirilmesine karar verdi.

  • CHP'nin 39.
  • Olağan Kurultayı 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
  • Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde CHP'nin iki kurultayının iptali için açılan davanın beşinci duruşması bugün saat 10.
  • 00'da başlayacak.
  • Mahkeme, dava konusu iki kurultayda oy kullanan delegelerin isim listesini istemiş ve bu liste dava dosyasına girmiş.
  • Lütfü Savaş ve diğer eski delegeler, CHP'nin 39.
  • Olağan Kurultay sürecindeki tüm seçimlerin iptalini talep eden bir dilekçe sunmuş.
  • CHP yönetimi, son olağanüstü kurultay ile davanın konusuz kaldığını ve reddedilmesi gerektiğini savunuyor.

CHP, iptal davasına önlem olarak hızla sonuçlandırılmak üzere takvimlendirdiği olağan kongre sürecinde sona geldi.

CHP'DE 39. OLAĞAN KURULTAY İÇİN TARİH BELLİ OLDU

İl kongrelerini önceki gün itibarıyla tamamlayarak 1200 kişilik büyük kurultay delegasyon listesini yenileyen CHP, şimdi de olağan büyük kurultayını toplamak için harekete geçti. Bugün toplanan Parti Meclisi (PM), 28-30 Kasım tarihlerinde 39. Olağan Kurultay'ın gerçekleştirilmesine karar verdi. CHP, "mutlak butlan" talebiyle açılan iptal davasına önlem olarak 6 Nisan ve 21 Eylül tarihlerinde iki olağanüstü kurultay da yapmıştı.

İKİ KURULTAYIN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVA

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek beşinci duruşma saat 10.00'da başlayacak. Davanın önceki duruşması 15 Eylül günü görülmüştü. Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini reddetmiş, davaya konu olan her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isim listesini istemişti. Bu isimlerin yer aldığı dosya, dava dosyasına girdi.

DAVADAN HANGİ KARARLAR ÇIKABİLİR?

Siyasetin bugünkü beşinci duruşmasında vereceği karara odaklandığı mahkemenin, "mutlak butlan" kararı ile Özel yönetiminin yerine Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetimin görevlendirilmesi, İstanbul İl Başkanlığı'nda olduğu gibi mevcut yönetimin yerine çağrı heyeti görevlendirilmesi, duruşmanın bir kez daha ertelenmesi ya da başvurunun reddini içeren 4 farklı karar seçeneğini değerlendireceği belirtiliyor. CHP yönetimi ise yapılan son olağanüstü kurultay ile birlikte davanın konusuz kaldığını, bu nedenle de davanın reddedilmesi gerektiğini savunuyor.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN SÜRPRİZ ADIM

Yarın görülecek kurultay iptal davası öncesinde ise eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu CHP'nin önceki kurultay delegelerinden sürpriz bir hamle geldi. İptal davasının da şikâyetçileri olan bu isimler, davanın görüldüğü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdikleri dilekçeyle CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptalini istediler. Dilekçede, CHP Genel Merkez yönetiminin 38. Olağan Kurultay'da kurultay iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığı, bu durumun hukuka ve kamu düzenine aykırı olduğu öne sürüldü. Mevcut parti yönetiminin hukuka aykırı yollarla yönetimi ele geçirdiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak her kurultayın "zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat olmaktan kurtulamayacağı" iddia edilen dilekçede, "mevcut yönetimin parti içi demokrasiyi ortadan kaldırdığı ve partililerin adaylık dahil tüm seçme ve seçilme haklarını engellediği" de öne sürüldü.

500

Haber YorumlarıSelim Demir:

tek adaylamı kurultay olucak hani nerde adalet

