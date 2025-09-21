CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, Antidemokratik Uygulamalara Karşı Bir Direniş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Bu kurultayımız ülkemizde uygulanan antidemokratik uygulamalara, yargı eliyle yapılan siyasi operasyona karşı bir direniştir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Şahbaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde uygulanan antidemokratik uygulamalara, hukuk araçsallaştırılmış, yargı eliyle yapılan siyasi operasyona karşı bir direniştir. Bizim delegelerimiz, partimizi asla yalnız bırakmazlar, bırakmadılar. Bu kurultayı da bu hukuksuzluğa karşı delegelerimizin talebiyle yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tüm bu kurultaylardan birlik ve bütünlük içerisinden çıkacaktır, demokrasi mücadelesine devam edecektir. Ülkemizde bu baskı rejimine, bu hukuksuzluğa karşı bu kurultay bir direniştir aynı zamanda. Demokratik bir şekilde kurultayımızı yapacağız ve başarıyla çıkacağız."