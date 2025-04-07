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CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Oylama Sona Erdi

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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde oylama tamamlandı ve oy sayımına geçildi.

(ANKARA) - CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinde oylama sona erdi, oy sayımı başladı.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimininin ardından PM ve YDK üyelikleri için başvurular alındı. PM'nin 60 üyesi için 181, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı. PM ve YDK üyelikleri için saat 20.10 itibarıyla başlayan oylama yaklaşık üç buçuk saat sürdü. 23.50'de sona eren oylamanın ardından oy sayımına başlandı.

Sayımın ardından 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi açıklanacak.

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Oylama Sona Erdi
Kaynak: ANKA / Güncel
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