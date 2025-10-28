Chongqing'de İnsanı Merkeze Alan Akıllı Şehirler İçin Drone Işık Gösterisi
CHONGQİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- 2025 Dünya Şehirler Günü kapsamında Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin Nan'an bölgesinde pazartesi günü "İnsanı Merkeze Alan Akıllı Şehirler: Geleceğe Doğru" temalı büyük bir drone ışık gösterisi düzenlendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel