ABD'li dil bilimci Noam Chomsky'nin eşi, Epstein ile bağlantıları nedeniyle özür diledi

ABD'li dil bilimci Noam Chomsky'nin eşi Valeria Chomsky, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle özür diledi.

Chomsky, Epstein ile bağlantılarına ilişkin yazılı açıklamasında, Epstein'in davasıyla ilgili manipülatif anlatı oluşturduğunu, eşi Noam'ın ise buna "iyi niyetle inandığını" savundu.

Epstein'e yöneltilen suçlamaların kapsamını 2019 yılına kadar bilmediklerini öne süren Chomsky, "Geçmişini iyice araştırmadığımız için dikkatsizdik. Bu, ciddi bir hataydı ve bu yargı hatası için ikimiz adına da özür diliyorum. Yardımsever bir arkadaş gibi görünen ama gizli bir şekilde suçlu, insanlık dışı ve sapkın davranışlar sergileyen biriyle bağlantı kurduğumuzu fark etmek, ikimiz için de son derece rahatsız ediciydi." ifadelerini kullandı.

Epstein'in hüküm giymiş suç ortağı, "susma hakkını" kullanacak

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Epstein'in eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell, vereceği ifadede ABD Anayasası'nın 5. maddesine (Fifth Amendment) atıfla "susma hakkını" kullanacak.

Maxwell'in avukatı, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinde ifade vermesi beklenen müvekkilinin "susma hakkını" kullanmayı planladığını bildirdi.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi, Maxwell'i 9 Şubat'ta ifade vermeye çağıracağı açıklamasında bulunmuştu.

Maxwell, Epstein'e yardım etmekten suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.