Chicago Üniversitesi araştırması El Nino kaynaklı sıcaklarda 451 bin ölüm öngörüyor

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ABD'de yapılan bir araştırma, El Nino kaynaklı aşırı sıcakların ve bunun yol açtığı felaketlerin 9 ayda 451 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olabileceğini ortaya koydu.

Chicago Üniversitesine bağlı "Climate Impact Lab" tarafından yayımlanan araştırmada, El Nino kaynaklı aşırı sıcaklar ele alındı.

Araştırmada, El Nino kaynaklı aşırı sıcakların kuraklık, orman yangınları, su kaynaklarının azalması gibi durumların yanı sıra gıda güvensizliği ve enerji fiyatlarının yükselmesine de neden olduğu vurgulandı.

Haziran 2026'dan Şubat 2027 sonuna kadar 451 bin kişinin El Nino nedeniyle hayatını kaybedebileceği ifade edilen araştırmada, söz konusu dönemdeki sıcaklık kaynaklı ölümlerin El Nino ile ilişkilendirilebileceğine işaret edildi.

Araştırmada, düşük gelirlilerin yaşadığı bölgelerin aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız olduğuna dikkati çekildi.

En yüksek ölüm sayısının 66 bin 800 ile Sahra Çölü çevresindeki bölgelerde kaydedilebileceği belirtilen araştırmada, bu bölgeyi Güney ve Güneydoğu Asya'nın takip ettiği vurgulandı.

El Nino, ekvatoral Pasifik'in orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla gelişen hava olayı olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA