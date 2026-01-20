Haberler

ABD'nin Chicago kentinde yüzlerce kişi göçmen polisinin uygulamalarını protesto etti

Güncelleme:
ABD'nin Chicago kentinde yüzlerce kişi, Martin Luther King Günü kapsamında yapılan yürüyüşte, Trump yönetiminin göçmen politikalarını ve ICE uygulamalarını protesto etti. Soğuk havaya rağmen destek mesajları verildi.

ABD'nin Chicago kentinde yüzlerce kişi, Martin Luther King Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) uygulamalarını ve Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti.

Şehir merkezindeki Water Tower Park yakınlarında bir araya gelen göstericiler, termometrelerin sıfırın altında 15 dereceyi gösterdiği soğuk havaya rağmen yürüyüşlerini tamamladı.

Eylemciler, göçmen bürosu ICE'nin operasyonlarının durdurulmasını ve göçmen haklarının korunmasını talep etti.

Farklı toplumsal kesimlerden katılımın olduğu yürüyüşte, İngilizce ve İspanyolca sloganlar atılırken, göçmenlere destek mesajları verildi.

Göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin görevdeki birinci yılını doldurması nedeniyle hem iç hem de dış politikadaki uygulamalarını eleştirdi.

Yürüyüş boyunca, "Mültecileri koru, ICE'i yok et" ve "Venezuela'da Amerika savaşına hayır" yazılı pankartlar taşındı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: AA / Ayşe Betül Akçeşme - Güncel
