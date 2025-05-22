Chen Wenqing, Rusya ve Macaristan'ı Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing, 23-29 Mayıs tarihleri arasında Rusya ve Macaristan'ı ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Chen, ziyaretleri sırasında Rusya'da düzenlenecek olan 13. Uluslararası Güvenlik Konuları Yüksek Temsilcileri Toplantısı ve 10. Çin-Rusya Kolluk Kuvvetleri ve Güvenlik İşbirliği Mekanizması Toplantısı'na katılacak.