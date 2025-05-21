Cheers'ın Norm'u George Wendt 76 Yaşında Hayatını Kaybetti

Cheers'ın Norm'u George Wendt 76 Yaşında Hayatını Kaybetti
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ABD yapımı komedi dizisi 'Cheers'de Norm Peterson karakterini canlandıran George Wendt, 76 yaşında evinde uykusunda vefat etti. 1948 doğumlu Wendt, uzun kariyerinde birçok başarılı projede yer aldı.

ABD yapımı komedi dizisi "Cheers"ın sevilen karakteri Norm Peterson'ı canlandıran oyuncu George Wendt'in 76 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

CNN'in haberine göre Wendt'in ailesi, oyuncunun dün sabah evinde uykusunda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

ABD'nin Illinois eyaletinde 7 Ekim 1948'de doğan George Wendt, 1982-1993 yılları arasında yayımlanan komedi dizisi Cheers'deki "Norm Peterson" rolüyle büyük çıkış yakalamıştı.

"Forever Young", "House" ve "Fletch" gibi yapımlarda rol alan Wendt, altı kez üst üste Emmy Ödülleri'ne "Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterilmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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