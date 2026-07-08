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Çhd İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan Tutuklandı

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Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı avukat Ezgi Önalan, NATO protestolarına yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

(İSTANBUL) - Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı avukat Ezgi Önalan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

ÇHD İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO protestolarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan Şube Başkanı avukat Ezgi Önalan'ın tutuklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen şube başkanımız Av. Ezgi Önalan tutuklandı. Savunma susmadı, susmayacak." denildi.

Kaynak: ANKA
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