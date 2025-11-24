Haberler

CezeriFest 3D Tasarım ve Baskı Yarışması Başladı

TİKA tarafından düzenlenen CezeriFest, 'Engelleri Kaldırmak İçin Tasarla' temasıyla yapıldı. 14 finalist, 21. yüzyılın gençleri tarafından modern teknolojilerle el-Cezeri'nin mirasını yorumluyor. Etkinlikte teknolojiye erişimin önemine vurgu yapılarak, eşit fırsatlar sağlanması gerektiği belirtildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ankara'da düzenlenen "CezeriFest 3D Tasarım ve Baskı Yarışması" başladı.

"Engelleri Kaldırmak İçin Tasarla" temasıyla, TİKA'da, 2'ncisi düzenlenen CezeriFest'te Filistin, Pakistan, Bangladeş, Moğolistan, Cezayir, Butan, Kenya ve Hindistan'dan 14 finalist yer aldı.

Anadolu'da Artuklular döneminde yaşamış mucit ve mühendis İsmail el-Cezeri'nin mirasının, 21. yüzyılın gençleri tarafından modern teknolojilerle yorumlandığı etkinliğin açılış konuşmasını TİKA Başkanı Abdullah Eren yaptı.

Konuşmasında, 18. yüzyılda Sanayi Devrimi ile başlayan büyük teknolojik sıçrama ve onun tetiklediği ekonomik gelişmelerin, dünya üzerinde ciddi bir eşitsizlik meydana getirdiğini belirten TİKA Başkanı Eren, "20. yüzyıl boyunca bu eşitsizlik daha da derinleşti ve etkileri bugün hala devam ediyor." dedi.

Eren, günümüz dünyasında yapısal eşitsizliklerin ancak eğitim ve teknolojiye erişimin artırılmasıyla azaltılabileceğini, TİKA'nın temel misyonunun, dünyadaki yapısal eşitsizlikleri azaltmak olduğunu, bu sağlanmadan da adil ve güvenli bir dünyaya ulaşılamayacağını söyledi.

TİKA'nın Türk Tipi Kalkınma Modeli'ni merkeze alarak 60'dan fazla Program Koordinasyon Ofisiyle yaklaşık 170 ülkede faaliyet yürüttüğünü belirten Eren, teknoloji alanındaki projelerin gençlere hem tasarlama hem üretme hem de hayal kurma fırsatı sunduğunu söyledi.

CezeriFest'in bu bağlamda önemli bir platform olduğunun altını çizen Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada 30'a yakın ülkeden genç kardeşimiz var. Onların projelerine ve eğitim süreçlerine tanıklık ediyoruz. Sosyal medya sayesinde artık görüyoruz ki dünyanın herhangi bir yerindeki bir genç, aslında sizlerle aynı imkanlara sahip olabilecek durumdayken çoğu zaman olamıyor. Bu imkan eşitliğini sağlamadan adalet de sağlanamaz. Hem TİKA'nın hem Türkiye'nin amacı gençlerin dünyanın her köşesinde eşit, huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesidir."

Etkinlikte el-Cezeri'nin geliştirdiği "dört sürgülü kapı kilidi, debi regülatörü, şifreli kilitli sandık, tavus kuşlu otomatik lavabo ve kan ölçme otomatı" gibi makineler, kurulan özel düzeneklerle ziyaretçilere tanıtıldı.

Festival kapsamında hafta boyunca 3D tarayıcılar, FDM, dental ve metal 3D yazıcılarla uygulamalı çalışmalar yapılacak.

İstanbul Cezeri Müzesi'ne ait eserlerin bir bölümü ziyaretçilere sunulacak. CezeriFest 2025, 24–28 Kasım tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak.

CezeriFest'te dereceye giren gençler, 28 Kasım'da düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.???????

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Haberler.com
