Cezayir ve İran Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

CEZAYİR, 5 Mayıs (Xinhua) -- Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, İranlı mevkidaşı Seyyid Abbas Erakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Körfez bölgesindeki askeri gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre pazartesi günü Erakçi'nin talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede Attaf, çatışmanın tüm bölgeyi etkilediğine dikkat çekerek, Cezayir'in diplomatik çözüme ulaşılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği yönündeki kararlı tutumunu yineledi.

Attaf ayrıca mevcut ateşkesin, bölge genelinde kalıcı ve sürdürülebilir barışa zemin hazırlaması temennisini de dile getirdi.

Erakçi ise diplomatik müzakerelerin yeniden canlandırılması ve bölgesel gerilimlerin sona erdirilmesine yönelik çabaları ele aldıklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
