Cezayir'in Tamanrasset vilayetinde iki aracın çarpıştığı kazada 12 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cezayir'in Tamanrasset vilayetindeki 1 numaralı kara yolunda 2 aracın çarpıştığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Sivil Savunma Müdürlüğü açıklamasına göre kazaya hafif ticari araç ile pikap karıştı; ölenlerden 9'u olay yerinde, 3'ü hastanede yaşamını yitirdi.
Cezayir'in Tamanrasset vilayetinde 2 aracın çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Cezayir Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kazanın Tamanrasset vilayetindeki 1 numaralı kara yolunda meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, kazaya karışan araçlardan birinin hafif ticari araç, diğerinin ise pikap olduğu aktarıldı.
Kaza sonucu 9 kişinin olay yerinde, 3 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 15 kişinin de çeşitli derecelerde yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA