Cezayir'deki Orman Yangınlarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 34'e Yükseldi
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Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'u asker olmak üzere 34'e yükseldiğini açıkladı. Yangınla mücadele çalışmalarında 529 itfaiye tankeri ve çok sayıda yangın söndürme helikopteri kullanıldı.
Cezayir İçişleri Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı güncellemede, ülkenin kuzeyindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'u asker olmak üzerek 34'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, 11 vilayette yaklaşık 8.000 kişinin katıldığı yangınla mücadele çalışmalarında 529 itfaiye tankeri ve çok sayıda yangın söndürme helikopterinin kullanıldığını açıkladı.
Pazar gecesi özellikle Bicaya, Cicel ve Buyira vilayetlerinde başlayan yangınlar, şiddetli rüzgarların da etkisiyle hızla yayıldı ve büyük hasara yol açtı.
Pazartesi günü gece saatlerinde 16 vilayette 97 orman yangını bildirilirken, sabah saatlerinde 15 olan ölü sayısı 34'e yükseldi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cezayir'den bildiriyor. (XHTV)