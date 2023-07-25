Cezayir'deki Orman Yangınlarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 34'e Yükseldi

Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'u asker olmak üzere 34'e yükseldiğini açıkladı. Yangınla mücadele çalışmalarında 529 itfaiye tankeri ve çok sayıda yangın söndürme helikopteri kullanıldı.