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Cezayir'deki orman yangınlarında 2 kişi öldü

AA - Esat Fırat - Güncel
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Cezayir'deki orman yangınlarında 2 kişi öldü

Cezayir'in doğusundaki Skikda kentinde çıkan orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Cezayir'in doğusundaki Skikda kentinde çıkan orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Skikda Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kente bağlı Ramazan Cemal ve Bissi Bazaba beldelerinde çıkan yangınlarda dumandan etkilenen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok büyük ormanlık alanın kül olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Kemal Belcud ise orman ve tarım arazilerinde çıkan yangınlarla mücadelede Sivil Savunma Kuvvetlerine destek amacıyla yangın söndürme helikopterlerinin kullanılması talimatı verdi.

Skikda Valiliği Sivil Savunma Dairesi, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, 14 Haziran Salı gününden bu yana birkaç alanda birden devam eden yangınlarla mücadelenin sürdüğünü bildirmişti.

Cezayir'de geçen yıl birkaç ilde ülke tarihinin en büyüğü olarak tanımlanan ve 28'i asker 69 kişinin ölümüne, büyük maddi kayıplara ve yaklaşık 100 bin hektar ormanlık alanın yanmasına neden olan büyük yangınlar yaşanmıştı.

AA / Esat Fırat - Güncel

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