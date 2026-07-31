Haberler

Cezayir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir'in kuzeyindeki Bumerdas vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

Cezayir'in kuzeyindeki Bumerdas vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından yapılan açıklamada, bir yolcu otobüsünün ülkenin doğusundaki Setif vilayetinden Bumerdas'da gittiği sırada şarampole yuvarlandığı belirtildi.

Kaza sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi

Yürek burkan görüntü
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Berna Laçin, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi

Berna Laçin Ahbap soruşturması için adliyeye geldi
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar

Böylesini görmediniz: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...