Cezayir'de Yolcu Otobüsü Köprüden Dereye Düştü: 18 Ölü

Cezayir'in Harraş bölgesinde bir yolcu otobüsünün köprüden dereye düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Cezayir'in başkentindeki Harraş bölgesinde bir yolcu otobüsünün köprüden dereye düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, otobüsün seyir halindeyken kontrolden çıkarak Harraş Deresi'ne yuvarlandığı belirtildi.

Kazada 18 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda otobüsün suyla dolu vadide neredeyse tamamen suya gömüldüğü, çevredeki vatandaşların suya girerek yolcuları kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
