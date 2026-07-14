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Cezayir'de 7 vilayetteki 9 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Cezayir'de son 24 saatte çıkan 133 yangından 124'ü söndürüldü, 7 vilayetteki 9 yangın için çalışmalar devam ediyor. Can kaybı yaşanmazken, 45 dereceyi aşan sıcaklıklar altında söndürme çalışmaları sürüyor.

Cezayir'de son 24 saatte çıkan yangınların büyük bölümü kontrol altına alınırken, 7 vilayetteki 9 yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte tespit edilen 133 yangından 124'ünün tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Becaye, Buira, Setif, Saida, Sidi Bel Abbas, Mila ve Tizi Vizu vilayetlerindeki 9 yangına müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

Geçen haftadan bu yana çıkan yangınlarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmaları, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı şiddetli sıcak hava dalgası altında devam ediyor.

Cezayir İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yangınlarla mücadele çalışmalarının İçişleri Bakanı Said Sayud'un doğrudan takibiyle yürütüldüğü bildirildi.

Söndürme çalışmalarına Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı mobil ekipler, itfaiye araçları ve uzman ekiplerin yanı sıra yangın söndürme uçakları ve helikopterler de katılıyor.

Cezayir ordusu, güvenlik birimleri, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve yerel yönetimlerin de yangınların söndürülmesi ve kontrol altına alınması çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Cezayir'de 9 Temmuz'dan bu yana ormanlar, çalılıklar, makilik alanlar, tarım arazileri ve hurma bahçelerinde 300'den fazla yangın kaydedilmişti.

Ülkenin kuzey bölgelerini etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla eş zamanlı çıkan yangınlarda geniş alanlar zarar görmüştü.

Son yıllarda kuraklık ve sıcaklıkların artması nedeniyle Cezayir'de orman yangını riski yükselirken, geniş çaplı yangınlarda onlarca kişi hayatını kaybetmiş veya yaralanmış, büyük ormanlık alanlar zarar görmüştü.

Kaynak: AA / Abbas Mimouni
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