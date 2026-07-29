Haberler

Cezayir'de Halk Meclisi Başkanlığına ilk kez bir kadın seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir'de parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi Başkanlığına seçilen Halide Bufedş, bu görevi yürütecek ilk kadın oldu.

Cezayir'de parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi Başkanlığına seçilen Halide Bufedş, bu görevi yürütecek ilk kadın oldu.

Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) milletvekili Bufedş, salı günü yapılan gizli oylamada 366 oyun 302'sini alarak Meclis'in 10. Yasama Dönemi'ndeki başkanı seçildi.

Bufedş, İslami eğilimli en büyük muhalefet partisi Toplum Barış Hareketinin adayı Emin Alluş'un 57, laik Demokratik Kültür Birliği (RCD) adayı Raşid Hassani'nin ise 7 oy aldığı seçimde başkanlık koltuğuna oturdu.

Meclis İçtüzüğü'ne göre yapılan seçimde, birden fazla aday olması halinde başkan, gizli oyla ve salt çoğunlukla seçiliyor.

44 yaşındaki Bufedş, alerji ve klinik immünoloji uzmanı olarak görev yapıyor.

Daha önce başkent Cezayir'in doğusundaki Burc el-Bahri Belediye Meclisi'nde ve Cezayir Vilayet Meclisi'nde üyelik yapan Bufedş, 2 Temmuz'da düzenlenen milletvekili seçimlerinde Halk Meclisi'ne seçilmişti.

Beş yıllık görev süresine sahip Halk Meclisi Başkanlığına seçilen Bufedş, görevi İbrahim Buğali'den devraldı.

Bufedş, ülkenin protokol sıralamasında üçüncü en üst düzey makamı olan Halk Meclisi Başkanlığına getirilen ilk kadın oldu.

Kaynak: AA
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Orta Doğu ülkesi kaynıyor! Sokaklar ateşe verilmeye başlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aday sürücünün yaptıkları pes dedirtti! Ehliyeti iptal edildi

Çekiciyi görünce çılgına döndü! Yaptıkları pes dedirtti
Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para

Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti

Emlakçıya gelen kadın dehşet saçtı: 2 ölü
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer