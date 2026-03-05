Haberler

Cezayir'de askeri nakliye uçağı düştü, mürettebatından 2'si öldü

Güncelleme:
Cezayir'in başkenti yakınlarında bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 2 mürettebat hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cezayir'de başkent yakınlarında bir askeri nakliye uçağının düştüğü ve mürettebattan 2'sinin öldüğü, 4'ünün yaralandığı belirtildi.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, BE 1900 tipi küçük bir askeri nakliye uçağı, başkent Cezayir'in güneyindeki Birinci Askeri Bölge'deki Bufarik Hava Üssü'nden kalkışından hemen sonra düştü.

Uçak içindeki 6 kişilik mürettebattan 2'si hayatını kaybederken, 4'ü yaralandı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şangariha, yaşanan olayla ilgili soruşturma açılması talimatı verdi.

