Haberler

Cezayir'de 15 vilayette 26 yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir'de pazartesi sabahından bu yana çıkan 69 yangından 43'ü kontrol altına alındı. 15 vilayette devam eden 26 yangın için söndürme çalışmaları sürüyor.

Cezayir'de pazartesi sabahından bu yana çıkan 69 yangından 43'ü söndürülürken, 15 vilayette 26 yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Bicaye, Cicel, Setif, Kalime, Hanşela, Suk Ahras, Mila ve Batna vilayetlerinde söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Başkent çevresindeki Mediye, Buveyra ve Tizi Vizu ile ülkenin batısındaki Tilimsan, Sidi Bel Abbas ve Saida vilayetlerinin yanı sıra güneydeki Celfa'da da ekiplerin yangınlara müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, pazartesi sabahından bu yana kaydedilen 69 yangından 43'ünün söndürüldüğü, 15 vilayette 26 yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

Bicaye vilayetine bağlı Beni Maaş beldesindeki orman yangınına 26 itfaiye aracı ve 6 uçakla müdahale edildiği aktarıldı.

Setif vilayetinin Bicaye sınırındaki Beni Vartilan beldesinde çıkan çalılık ve makilik alandaki yangının söndürülmesi için de 16 itfaiye aracı ile 3 yangın söndürme uçağının görevlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Hassen Djebril
Trump: İkinci İran harekatı başladı

Trump savaşı resmen ilan etti: Harekat başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fransa teknik direktörü Deschamps, Kante'yi sildi

Ülkede deprem: Kante'yi sildiler!

Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor

Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor
830 kiloluk boğasını at gibi sürmeye çalışınca hayatının dersini aldı

830 kiloluk boğasını at gibi sürmeye kalkınca hayatının dersini aldı
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı

Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Yarın akşam İstanbul'a geliyor
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...