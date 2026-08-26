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Cezayir'de 58 yangın: 21'i kontrol altında

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Cezayir'in doğusunda sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan 58 orman yangınından 21'i kontrol altına alındı; 37 yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bazı bölgelerde tedbir amaçlı tahliyeler yapıldı.

Cezayir'de gün içinde çıkan 58 orman yangınından 21'inin kontrol altına alındığı ve 37 yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan yangınlara ilişkin bilgi verildi.

Gün içinde çıkan yangınların tamamının ülkenin doğusundaki vilayetlerde görüldüğü aktarılan açıklamada, bazı bölgelerde sakinlerin önleyici tedbir kapsamında tahliye edildiği belirtildi.

Doğudaki farklı vilayetlerde çıkan 58 yangından 21'inin kontrol altına alındığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, 37 yangına müdahale çalışmalarının ise havadan ve karadan sürdüğü kaydedildi.

Cezayir'de geçen ay meydana gelen büyük orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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